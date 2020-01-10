Канадская делегация будет расследовать авиакатастрофу в Иране

В соответствии с договоренностями между министерствами иностранных дел Ирана и Канады, делегация канадских представителей отправилась в Тегеран для расследования катастрофы украинского самолета "Boeing 737".

Как сообщает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, десять канадцев будут участвовать в расследовании обстоятельств гибели граждан своей страны в результате трагического происшествия в окрестностях Тегерана. Известно, что среди 167 пассажиров на борту украинского лайнера было 63 гражданина Канады.

На Украине рассматривают три версии катастрофы

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обладает информацией разведки о случайном попадании иранской ракеты в самолет. Эту версию поддержал и Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, чьи граждане также находились на борту авиалайнера.

На Украине версию о попадании зенитной ракеты в самолет рассматривают наряду с версиями о теракте и взрыве двигателя по техническим причинам.

Иран опубликовал первые результаты расследования авиакатастрофы, в соответствии с которыми самолет загорелся еще в воздухе, вероятно, из-за взрыва в двигателе. А версию о попадании ракеты в самолет в Тегеране опровергают, поскольку пилоты пытались вернуть лайнер в аэропорт.