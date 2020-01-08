Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Крушение произошло в аэропорту им. имама Хомейни. "Boeing-737 800", перевозивший около 180 пассажиров, перестал отвечать диспетчерам, едва взлетев, а затем пропал с радаров.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Предварительная версия случившегося — неполадки бортовой техники, однако стоит отметить, что крушение произошло вскоре после того, как Иран выпустил ракеты в направлении иракских баз США, уточняет "Правда.Ру".
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?