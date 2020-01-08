Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана

Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.

Крушение произошло в аэропорту им. имама Хомейни. "Boeing-737 800", перевозивший около 180 пассажиров, перестал отвечать диспетчерам, едва взлетев, а затем пропал с радаров.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Предварительная версия случившегося — неполадки бортовой техники, однако стоит отметить, что крушение произошло вскоре после того, как Иран выпустил ракеты в направлении иракских баз США, уточняет "Правда.Ру".