В США обнаружили следы ракет, сбивших украинский самолет

Тепловой след от двух ракет, приближавшихся к самолету Boeing 737 украинских авиалиний, зафиксировал американский спутник, сообщает ABC News.

По информации американского новостного канала, разведка США считает, что самолет захватил иранский радар, а затем по нему были выпущены две ракеты класса "земля-воздух".

﻿В Иране эту информацию опровергли и призвали власти Канады и Украины, чьи граждане находились на борту разбившегося борта, к совместному расследованию происшествия.

Иран также обратился к компании Boeing, как к производителю лайнера, с просьбой о сотрудничестве в работе по выяснению причин авиакатастрофы.

Кроме того, Иран обнародовал первые результаты расследования, согласно отчету Организации гражданской авиации. По ее данным, самолет пропал с радаров, когда набрал высоту почти в два с половиной километров. Однако никаких сообщений от экипажа о чрезвычайной ситуации не поступало. К тому же было установлено, что пилоты пытались вернуть самолет в аэропорт Тегерана, следовательно версия о ракете не имеет оснований.