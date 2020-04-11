Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

США решили отправить гуманитарную помощь в Италию

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Италии гуманитарную помощь, чтобы "показать своё лидерство". Он отметил, что здоровье американцев находится на самом высоком приоритете, однако поддержка Рима будет полезна в перспективе.

"Поддержка в адрес Италии поможет бороться со вспышкой COVID-19, смягчить последствия кризиса и снизить риск повторной передачи вируса в США, одновременно демонстрируя лидерство Соединенных Штатов вопреки кампании по дезинформации, которую ведут Россия и Китай", - сказано в меморандуме Трампа.

сша италия пандемия коронавирус дональд трамп гуманитарная помощь
Последние материалы
Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае
Песков: Путин и Трамп способны вести диалог
США решили отправить гуманитарную помощь в Италию
Молитесь дома: патриарх Кирилл обратился к верующим
"Везёт" и "Яндекс.Такси" продолжат работать в Москве
Маск рассказал Рогозину о главной проблеме "Роскосмоса"
На Украине хотят сократить финансирование на борьбу с COVID-19
Зеленский заявил о планах продолжить разведение сил в Донбассе
За нарушение карантина в Москве оштрафовали 26 человек
В Кремле оценили ситуацию с празднованием Дня Победы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа

Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.

Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Наука и техника
В Индийском океане обнаружили 47-метровую сифонофору
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
Россия создает видимость помощи соотечественникам
Коронавирус "подкосил" слабую российскую экономику
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Террористы ИГ* рассказали, почему не боятся коронавируса
На Украине хотят сократить финансирование на борьбу с COVID-19
Все въезды в Москву были взяты под контроль полиции
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион
Зеленский заявил о планах продолжить разведение сил в Донбассе
За нарушение карантина в Москве оштрафовали 26 человек
Все въезды в Москву были взяты под контроль полиции
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
В Кремле рассказали о здоровье Путина
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Коронахайп селебрити с философией бомжей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ