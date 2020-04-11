Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Италии гуманитарную помощь, чтобы "показать своё лидерство". Он отметил, что здоровье американцев находится на самом высоком приоритете, однако поддержка Рима будет полезна в перспективе.
"Поддержка в адрес Италии поможет бороться со вспышкой COVID-19, смягчить последствия кризиса и снизить риск повторной передачи вируса в США, одновременно демонстрируя лидерство Соединенных Штатов вопреки кампании по дезинформации, которую ведут Россия и Китай", - сказано в меморандуме Трампа.
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