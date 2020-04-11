США решили отправить гуманитарную помощь в Италию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Италии гуманитарную помощь, чтобы "показать своё лидерство". Он отметил, что здоровье американцев находится на самом высоком приоритете, однако поддержка Рима будет полезна в перспективе.