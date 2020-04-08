7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд: в городе скончался 731 зараженный человек.
Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.
Всего же за период пандемии в штате Нью-Йорк от коронавируса — по данным университета Хопкинса — умерли:
Штат находится на пятой строчке мирового рейтинга числа жертв пандемии.
Одновременно с этим, по данным Associated Press, число новых случаев инфицирования стабилизировалось и вошло в так называемую фазу "плато" — сравнительно плавное увеличение количества инфицированных, без резких суточных скачков.
США продолжают оставаться мировым лидером по числу заболевших коронавирусной пневмонией:
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.