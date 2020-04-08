Пандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности

7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд: в городе скончался 731 зараженный человек.

Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.

Всего же за период пандемии в штате Нью-Йорк от коронавируса — по данным университета Хопкинса — умерли:

5489 человек, из них в самом городе — 4009.

Штат находится на пятой строчке мирового рейтинга числа жертв пандемии.

Одновременно с этим, по данным Associated Press, число новых случаев инфицирования стабилизировалось и вошло в так называемую фазу "плато" — сравнительно плавное увеличение количества инфицированных, без резких суточных скачков.

Коронавирус в США. Последние данные

США продолжают оставаться мировым лидером по числу заболевших коронавирусной пневмонией: