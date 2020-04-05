Военные медики подключились к ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке

Дональд Трамп поручил направить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк. Эта территория США сейчас является эпицентром эпидемии коронавируса в стране. Помимо военных врачей туда направляют аппараты ИВЛ, в том числе со складов и других штатов.