Дональд Трамп поручил направить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк. Эта территория США сейчас является эпицентром эпидемии коронавируса в стране. Помимо военных врачей туда направляют аппараты ИВЛ, в том числе со складов и других штатов.
"По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая "горячая точка", — сказал Трамп в субботу журналистам в Белом доме.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.