Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Актриса Мария Машкова рассказала про скандал на борту отменённого рейса
Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса
Военные медики подключились к ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
В Таиланде семерым россиянам диагностировали коронавирус
На стройке инфекционной больницы в Москве произошел пожар
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Китайские ученые изучают коронавирус у новорождённых
Источник Правда.Ру

В Таиланде семерым россиянам диагностировали коронавирус

Мир » Азия

Все заражённые сейчас находятся в туристических частях страны — Паттайе и Пхукете. Вирус диагностировали у шестерых женщин и одного мужчина, в возрасте от 28 до 60 лет. Есть данные о заболевшем ребёнке, но они пока не подтверждены.

В настоящий момент в Таиланде коронавирус обнаружен у 2169 человек, умерли 23 человека, выздоровели 674 пациента.

Всего в мире число заражённых в мире превысило 1,2 миллиона человек.

таиланд коронавирус россияне заграницей
Последние материалы
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом
Гузеева назвала критиков "уродами" и пожелала им смерти
Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
Актриса Мария Машкова рассказала про скандал на борту отменённого рейса
Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса
Военные медики подключились к ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
В Таиланде семерым россиянам диагностировали коронавирус
На стройке инфекционной больницы в Москве произошел пожар
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Китайские ученые изучают коронавирус у новорождённых
Популярное
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.

Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Общество
Определён перечень организаций, на которые не распространяется карантин
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Доктор Мясников: пандемия продлится 2-3 года
Соловьев призвал "не доходить до истерии" из-за коронавируса
Подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязани начал давать показания
Собянин объяснил введение жестких ограничительных мер в Москве
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
В Бельгии бастуют работники супермаркетов из-за коронавируса
Коронавирус. Число заразившихся в мире превысило 1,2 млн человек
Рецепт перехвата власти: Ходорковский увидел шанс
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
Эксперт: COVID-19 мог быть создан искусственно
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ