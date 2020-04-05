В Таиланде семерым россиянам диагностировали коронавирус

Все заражённые сейчас находятся в туристических частях страны — Паттайе и Пхукете. Вирус диагностировали у шестерых женщин и одного мужчина, в возрасте от 28 до 60 лет. Есть данные о заболевшем ребёнке, но они пока не подтверждены.

В настоящий момент в Таиланде коронавирус обнаружен у 2169 человек, умерли 23 человека, выздоровели 674 пациента.

Всего в мире число заражённых в мире превысило 1,2 миллиона человек.