По состоянию на 08:00 по московскому времени в мире насчитывалось 1 200 480 человек, инфицированных COVID-19. Кроме того, 64 771 человек скончались, выздоровели более 240 тысяч
На первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения — США. В Европе по числу заболевших на первое место вышла Испания, где зафиксировано 126 168 инфицированных.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.