Коронавирус. Число заразившихся в мире превысило 1,2 млн человек

По состоянию на 08:00 по московскому времени в мире насчитывалось 1 200 480 человек, инфицированных COVID-19. Кроме того, 64 771 человек скончались, выздоровели более 240 тысяч

На первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения — США. В Европе по числу заболевших на первое место вышла Испания, где зафиксировано 126 168 инфицированных.