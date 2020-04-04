Мэр Киева Виталий Кличко сделал очередное нелепое заявление. Градоначальник решил рассказать горожанам о количестве зараженных коронавирусом. Двух подсростков, заболевших COVID-19, Кличко почему-то решил назвать "неполноценными".
"Среди больных - двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", - сказал мэр столицы журналистам.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.