Новый антирекорд: в Испании за сутки скончались 950 зараженных COVID-19

Новый суточный антирекорд поставил коронавирус: в Испании 2 апреля скончались 950 зараженных.

На сегодняшний день в стране, согласно данным, предоставленным университетом Хопкинса:

от коронавируса умерли уже 10 тысяч человек;

страна занимает второе место в мире после Италии по числу жертв пандемии.

При этом, как отмечает Euronews, прирост числа новых инфицированных практически прекратился: он держится на уровне 8%.

Власти страны уверены, что Испания вышла на пик эпидемии.

Данные эпидемиологической статистики показывают, что кривая заражений стабилизировалась, мы достигли ее первого пика. Значит, начинается фаза замедления", — говорит министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

Всего в Италии на сегодняшний день зарегистрировано 112065 случаев заражения коронавирусом, 26743 пациента вылечены и выписаны из больниц.

Напомним, что в мире коронавирусом заражены уже более миллиона человек. Об этом подробнее — здесь.