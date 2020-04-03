Новый суточный антирекорд поставил коронавирус: в Испании 2 апреля скончались 950 зараженных.
На сегодняшний день в стране, согласно данным, предоставленным университетом Хопкинса:
- от коронавируса умерли уже 10 тысяч человек;
- страна занимает второе место в мире после Италии по числу жертв пандемии.
При этом, как отмечает Euronews, прирост числа новых инфицированных практически прекратился: он держится на уровне 8%.
Данные эпидемиологической статистики показывают, что кривая заражений стабилизировалась, мы достигли ее первого пика. Значит, начинается фаза замедления", — говорит министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.
Всего в Италии на сегодняшний день зарегистрировано 112065 случаев заражения коронавирусом, 26743 пациента вылечены и выписаны из больниц.
Напомним, что в мире коронавирусом заражены уже более миллиона человек. Об этом подробнее — здесь.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.