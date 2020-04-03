Немецкое СМИ увидело угрозу в российской помощи США

Москва своей "гуманитарной помощью" проверяет бдительность и воинственность НАТО. Западному альянсу надо помнить об этом и сохранять свою способность к надежному сдерживанию угроз даже в условиях мегакризиса.

Сегодня немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung усомнилось в том, что Россия, отправляя в США военный транспортник с медицинским оборудованием, руководствовалась благими намерениями. Что просто хотела помочь тем, кто попал в беду.

"Большие противоречия интересов между западными демократиями и авторитарными режимами, такими как Китай или Россия, не выравниваются вирусом. И если в Германии и соседних с ней странах политика в первую очередь направлена на борьбу с чумой и пресечение ее последствий, то думать, что так происходит во всем мире, — ошибка", — утверждает издание.

В чем немецкая газета подозревает Россию