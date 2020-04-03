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Немецкое СМИ увидело угрозу в российской помощи США

Мир

Москва своей "гуманитарной помощью" проверяет бдительность и воинственность НАТО. Западному альянсу надо помнить об этом и сохранять свою способность к надежному сдерживанию угроз даже в условиях мегакризиса.

Сегодня немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung усомнилось в том, что Россия, отправляя в США военный транспортник с медицинским оборудованием, руководствовалась благими намерениями. Что просто хотела помочь тем, кто попал в беду.

"Большие противоречия интересов между западными демократиями и авторитарными режимами, такими как Китай или Россия, не выравниваются вирусом. И если в Германии и соседних с ней странах политика в первую очередь направлена на борьбу с чумой и пресечение ее последствий, то думать, что так происходит во всем мире, — ошибка", — утверждает издание.

В чем немецкая газета подозревает Россию

То, что Кремль сейчас заказывает самолет с грузами помощи в Америку, похвально. Однако, несмотря на призыв сократить военные действия, Москва продолжает посылать в воздушное пространство над Атлантикой дальнобойные бомбардировщики. Кроме того, российскому флоту, необычайно долго крейсировавшему в Северном море, вряд ли стоит там быть, когда в мире пандемия COVID-2019. Если, конечно, цель — не проверять, как обстоят сейчас дела с бдительностью и воинственностью НАТО.

Совершая маневр в Западном военном округе, Москва убедилась, что ее собственные возможности к военным операциям не будут затронуты вспышкой вируса. Вирусы другого рода, с помощью которых Кремль ведет свою кибер- и пропагандистскую войну против Запада, столь же сильны, как и когда-либо.

Темы сми нато россия германия угроза безопасности гуманитарная помощь
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