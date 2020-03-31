В Мозамбике объявили режим ЧП

Весь апрель в Мозамбике будет действовать режим чрезвычайного положения. Он введен для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом объявил президент страны Филипе Ньюси. Режим ЧП вступит в силу 1 апреля и продлится 30 дней.

Усиленные карантинные меры ограничивают въезд в страну иностранцев, а внутри страны запрещено перемещение граждан. Также под запретом проведение публичных и частных мероприятий, будут закрыты развлекательные заведения. В стране уже закрыты школы, приостановлена выдача виз иностранцам.

Сейчас в Мозамбике зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом.

Ранее режим полной изоляции ввели в Азербайджане. Он будет действовать до 20 апреля.