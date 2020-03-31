8189 человек в Испании скончались от коронавируса. За сутки их число составило 849 человек.
Как сообщает испанский Минздрав, всего в стране опасным заболеванием больны более 94 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что чемпионат Испании не будет доигран, если не возобновится до 27 июня. В этом случае сезон 2019/20 будет официально аннулирован.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.