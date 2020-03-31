849 испанцев за сутки скончались от коронавируса

8189 человек в Испании скончались от коронавируса. За сутки их число составило 849 человек.

Как сообщает испанский Минздрав, всего в стране опасным заболеванием больны более 94 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании не будет доигран, если не возобновится до 27 июня. В этом случае сезон 2019/20 будет официально аннулирован.