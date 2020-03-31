Чемпионат Испании не будет доигран, если не возобновится до 27 июня

По сведениям Marca, чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 не будет доигран, если матчи не удастся возобновить до 27 июня. Тогда сезон будет официально аннулирован - чемпиона не назовут, а в сезоне-2020/21 будут стартовать те же команды.

По словам президента одного из клубов, если Испания не веренётся к привычной жизни в июне, а пандемия коронавируса не пойдёт на спад, страну ждёт затяжной кризис. В таком случае клубам будет не до футбола.

Ла лиге необходимо завершить сезон до 31 августа, чтобы вовремя начать следующий. Командам необходимо провести 11 туров Примеры, а также провести финал Кубка короля между "Атлетиком" и "Реал Сосьедад".

Чемпионат Испании по футболу

До приостановки турнира первая семёрка команд, которые претендуют на выход в еврокубки выглядела так:

"Барселона" - 58 очков. "Реал" - 56. "Севилья" - 47. "Реал Сосьедад" - 46. "Хетафе" - 46. "Атлетико" М - 45. "Валенсия" - 42.

Пандемия COVID-19 в Испании

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