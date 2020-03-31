По сведениям Marca, чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 не будет доигран, если матчи не удастся возобновить до 27 июня. Тогда сезон будет официально аннулирован - чемпиона не назовут, а в сезоне-2020/21 будут стартовать те же команды.
По словам президента одного из клубов, если Испания не веренётся к привычной жизни в июне, а пандемия коронавируса не пойдёт на спад, страну ждёт затяжной кризис. В таком случае клубам будет не до футбола.
Ла лиге необходимо завершить сезон до 31 августа, чтобы вовремя начать следующий. Командам необходимо провести 11 туров Примеры, а также провести финал Кубка короля между "Атлетиком" и "Реал Сосьедад".
До приостановки турнира первая семёрка команд, которые претендуют на выход в еврокубки выглядела так:
По последним данным, в Испании зафиксировано:
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.