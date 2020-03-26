Россияне хотят покинуть Венесуэлу

Россияне и граждане стран СНГ ждут эвакуации из Венесуэлы. Они обратились в посольство с просьбой вернуть их на родину.

Среди них те, кто находится в Венесуэле, Гаити и Доминикане.

"На текущий момент к нам поступило порядка 200 обращений от граждан России, а также других стран СНГ. Ситуация находится в динамике. Цифра, скорее всего, изменится", — сообщили в венесуэльском посольстве России.

Ранее сообщалось, что Россия эвакуировала своих сограждан из Индии. Домой вернулись 382 человека. Все они отправились на двухнедельный карантин.