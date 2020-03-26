Россияне и граждане стран СНГ ждут эвакуации из Венесуэлы. Они обратились в посольство с просьбой вернуть их на родину.
Среди них те, кто находится в Венесуэле, Гаити и Доминикане.
"На текущий момент к нам поступило порядка 200 обращений от граждан России, а также других стран СНГ. Ситуация находится в динамике. Цифра, скорее всего, изменится", — сообщили в венесуэльском посольстве России.
Ранее сообщалось, что Россия эвакуировала своих сограждан из Индии. Домой вернулись 382 человека. Все они отправились на двухнедельный карантин.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.