G7 выделит деньги на борьбу с коронавирусом

71 миллиард фунтов стерлингов получит Всероссийская организация здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Средства выделят страны, входящие в G7.

В их числе США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания. Решение принято на переговорах министров иностранных дел этих стран.

"Государства G7 обязались оказать поддержку странам и людям, подвергающимся наибольшему риску, возглавив международные усилия, направленные на то, чтобы обеспечить 71 млрд фунтов стерлингов, которые нужны ВОЗ для немедленных мер в сфере общественного здравоохранения и приоритетных исследований", — сообщает МИД Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ООН разработала глобальный гуманитарный план. В рамках его реализации страны мира получат индивидуальные средства защиты и необходимую технику для борьбы с коронавирусом.