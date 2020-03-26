Помощи на 33 миллиона долларов получит Украина. На эти деньги страна будет бороться с коронавирусом.
Финансовую помощь окажет ООН.
"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и для Украины. Сумма пособия составит $33 млн", — написал на своей странице в социальной сети пресс-секретарь украинского постоянного представительства при Совбезе ООН Олег Николенко.
О начале реализации глобального гуманитарного плана в ООН заявили накануне. Общая сумма финансирования составляет два миллиарда долларов. На эти деньги странам поставят средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
Напомним, что на Украине объявили режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 24 апреля.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.