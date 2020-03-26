ООН поможет Украине бороться с коронавирусом

Помощи на 33 миллиона долларов получит Украина. На эти деньги страна будет бороться с коронавирусом.

Финансовую помощь окажет ООН.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и для Украины. Сумма пособия составит $33 млн", — написал на своей странице в социальной сети пресс-секретарь украинского постоянного представительства при Совбезе ООН Олег Николенко.

О начале реализации глобального гуманитарного плана в ООН заявили накануне. Общая сумма финансирования составляет два миллиарда долларов. На эти деньги странам поставят средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Напомним, что на Украине объявили режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 24 апреля.