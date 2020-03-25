На Украине объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявили украинские власти. Это связано с распространением коронавируса.

Решение принято на заседании правительства страны.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года", — заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

Напомним, что на Украине выявлено 113 случаев коронавируса. Четыре человека скончались.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине перенесли старт весеннего призыва. Традиционно набор в армию начинался в апреле, а в этом году -в мае.