Специалисты из России прибыли в Бергамо

Российские военные и вирусологи прибыли в итальянский город Бергамо. Здесь они будут помогать бороться с коронавирусом.

Город в провинции Ломбардия стал эпицентром опасного заболевания не только в Италии, но и во всей Европе.

"Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итало-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией", — сообщает Минобороны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Италии недолго осталось быть эпицентром пандемии. В Мадриде и Лондоне статистика не уступает той, что в Ломбардии.