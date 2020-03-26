Российские военные и вирусологи прибыли в итальянский город Бергамо. Здесь они будут помогать бороться с коронавирусом.
Город в провинции Ломбардия стал эпицентром опасного заболевания не только в Италии, но и во всей Европе.
"Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итало-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией", — сообщает Минобороны.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Италии недолго осталось быть эпицентром пандемии. В Мадриде и Лондоне статистика не уступает той, что в Ломбардии.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.