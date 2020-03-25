СМИ: Италии недолго осталось быть эпицентром пандемии

Ситуация с пандемией коронавируса развивается в мире настолько стремительно, что уже сейчас понятно: Италии недолго осталось быть рекордсменом по числу жертв.

Таков итог сравнительного анализа, подготовленного аналитиками DailyMail.

Вот что пишет сегодня издание

Статистика заражений коронавирусом и смертности от него в разных странах не совсем точно отражает истинное положение дел. Есть ряд городов, которые лидируют по этим показателям даже внутри своих стран.

Так, например, в Мадриде и Лондоне показатели почти такие же, как в итальянской Ломбардии, смертность в которой уже давно выше, чем в китайском Ухане.

Но если за 24 марта во всей Италии от коронавируса умерли 743 человека, то в Мадриде и Лондоне смертность удваивается ежедневно.

За пределами Европы, в Соединенных Штатах, число погибших росло довольно медленно по сравнению с другими странами до сих пор, но траектория кривой смертности в Нью-Йорке резко пошла вверх:

более 12 000 человек больны в городе, и 125 из них умерли.

Прогнозы

Вспышка COVID-19 в Соединенных Штатах может превысить аналогичный показатель в Европе и стать новым эпицентром пандемии, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Пентагон предполагает, что эпидемия в США продлится по меньшей мере несколько месяцев с возвратом к нормальной жизни в июне-июле.

Напомним, ранее посол России в США предложил американцам от имени нашей страны помощь в борьбе с распространением пандемии.