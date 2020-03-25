Анатолий Антонов, глава российской дипмиссии в США, заявил, что Россия готова оказать помощь Соединенным Штатам в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

"Наша страна уже не раз предлагала США помощь при возникновении здесь чрезвычайных ситуаций. Например, когда горели леса в Калифорнии. Сейчас, когда стране угрожает коронавирус, мы готовы прийти на помощь. Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь", — написал Антонов в Facebook.