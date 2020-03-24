Трамп: американцы азиатского происхождения в коронавирусе не виноваты

Президент США Дональд Трамп, который на прошлой неделе требовал называть коронавирус COVID-2019 не иначе, как "китайский вирус", сегодня потребовал защиты для американцев азиатского происхождения.

По словам американского лидера, "люди с внешностью азиатов, не должны обвиняться в пандемии".

"Распространение COVID-19 и болезни, вызванной коронавирусом, не было виной азиатско-американского сообщества. А у нас начались случаи насилия и дискриминации людей с азиатским типом внешности. Откуда взялось такое предубеждение?" — говорил Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

Напомним, что сами выходцы из Азии, ныне живущие в США, неоднократно после начала пандемии заявляли, что на них началось "давление". И это даже спровоцировало "оружейный бум" в ряде штатов.

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Ситуация с коронавирусом в США

По последним данным, США продолжают удерживать третью строчку в рейтинге стран с наиболее сильным распространением коронавируса.

На 24 марта в стране: