В США на фоне угрозы пандемии и кризиса люди закупают оружие и патроны

Пока во всем мире на фоне новостей о разрастании пандемии коронавируса и экономическом кризисе пустеют полки продуктовых магазинов, а местами стало сложно купить туалетную бумагу, в США начался настоящий ажиотаж в оружейных магазинах.

Американцы, опасаясь массовых беспорядков, скупают оружие и боеприпасы. В ряде городов на западном побережье страны в магазины, торгующие оружием, выстраиваются огромные очереди.

Об этом сегодня пишет британская газета The Guardian.

"Я 62-ой год в этом бизнесе. Такого огромного спроса на свои товары не видел ни разу. Нечто подобное было если только в 2012 году, когда случилось массовое убийство в начальной школе Сэнди-Хук", — цитирует издание слова Ларри Хаятта, владельца Hyatt Guns — одного из крупнейших магазинов оружия в США.

Впрочем, по словам бизнесмена, он не особо удивлен:

"Сейчас столько всего происходит. Люди напуганы. Они не понимают, как им уберечься. И от чего в первую очередь. Отсюда и порыв купить оружие и патроны. Чтобы хоть знать, что сможешь защитить себя и семью, если вдруг что".

Чего же боятся рядовые американцы

На этот вопрос бизнесмен ответил:

"Обвал экономики, пандемия, преступления, черт-те что в политике. Закиньте всё это в один котёл — и получите ядрёную смесь".

Что покупают американцы

Хаятт отмечает, что за неделю он не продал ни одного охотничьего ружья:

"Люди выбирают пистолеты и полуавтоматические винтовки AR-15".

За оружием — в магазин, за патронами — в Интернет

В США продажа патронов официально разрешена онлайн.

Сегодня ведущий онлайн-продавец патронов Ammo. com опубликовал данные о продажах.

За 11 дней продажи патронов выросли в разы — на 68% по сравнению с прошлым годом:

в Северной Каролине и Джорджии скачок объемов продаж составил 179% и 169%;

Пенсильвания, Техас, Флорида, Иллинойс и Нью-Йорк — тоже закупили больше, чем обычно.

Первыми в оружейные магазины пришли американцы азиатского происхождения

Как удалось выяснить The Guardian, "основоположниками" ажиотажа стали американцы азиатского происхождения, которые опасаются, что они могут столкнуться с ксенофобским и расистским насилием в отношении своих семей, поскольку источник коронавируса — Китай.

А вот насколько безопасно для людей такое количество огнестрельного оружия в домах американцев?

На этот вопрос журналисты The Guardian ответа, как следует из опубликованного материала, так и не нашли.

Фото: theguardian.com - Калвер-Сити, штат Калифорния. В воскресенье люди стоят в очереди в оружейный магазин