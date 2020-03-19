Пока во всем мире на фоне новостей о разрастании пандемии коронавируса и экономическом кризисе пустеют полки продуктовых магазинов, а местами стало сложно купить туалетную бумагу, в США начался настоящий ажиотаж в оружейных магазинах.
Американцы, опасаясь массовых беспорядков, скупают оружие и боеприпасы. В ряде городов на западном побережье страны в магазины, торгующие оружием, выстраиваются огромные очереди.
Об этом сегодня пишет британская газета The Guardian.
"Я 62-ой год в этом бизнесе. Такого огромного спроса на свои товары не видел ни разу. Нечто подобное было если только в 2012 году, когда случилось массовое убийство в начальной школе Сэнди-Хук", — цитирует издание слова Ларри Хаятта, владельца Hyatt Guns — одного из крупнейших магазинов оружия в США.
Впрочем, по словам бизнесмена, он не особо удивлен:
"Сейчас столько всего происходит. Люди напуганы. Они не понимают, как им уберечься. И от чего в первую очередь. Отсюда и порыв купить оружие и патроны. Чтобы хоть знать, что сможешь защитить себя и семью, если вдруг что".
На этот вопрос бизнесмен ответил:
"Обвал экономики, пандемия, преступления, черт-те что в политике. Закиньте всё это в один котёл — и получите ядрёную смесь".
Хаятт отмечает, что за неделю он не продал ни одного охотничьего ружья:
"Люди выбирают пистолеты и полуавтоматические винтовки AR-15".
В США продажа патронов официально разрешена онлайн.
Сегодня ведущий онлайн-продавец патронов Ammo. com опубликовал данные о продажах.
За 11 дней продажи патронов выросли в разы — на 68% по сравнению с прошлым годом:
Как удалось выяснить The Guardian, "основоположниками" ажиотажа стали американцы азиатского происхождения, которые опасаются, что они могут столкнуться с ксенофобским и расистским насилием в отношении своих семей, поскольку источник коронавируса — Китай.
А вот насколько безопасно для людей такое количество огнестрельного оружия в домах американцев?
На этот вопрос журналисты The Guardian ответа, как следует из опубликованного материала, так и не нашли.
Фото: theguardian.com - Калвер-Сити, штат Калифорния. В воскресенье люди стоят в очереди в оружейный магазин
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