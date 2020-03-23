Беременная девушка из России прилетела на отдых в Индию и застряла там в связи с отменой авиасообщений из-за пандемии коронавируса. Гостиницы страны также перестали принимать иностранцев, и тогда девушку приютили незнакомые ей люди, оказавшиеся выходцами из России.

"С вылетом непонятная ситуация, был вылет в ночь с 23 на 24 марта, но его отменили. В "Аэрофлоте" сказали, что рейс поменяли на 4 апреля. На сайте МИД сообщили, что есть эвакуационный самолет, и он будет 25 марта, но на него нужно приобрести дополнительные билет. Мы пытаемся дозвониться и попросить, чтобы нас определили туда, но пока безуспешно", — рассказала девушка телеканалу "Звезда".