Саакашвили спрогнозировал "турбулентность" на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил мнение, что Украине готова к новому экономическому кризису из-за отсутствия государственных институтов. По его словам, это грозит стране "турбулентностью".

Политик назвал падение цен на нефть "экономическим цунами" и предсказал, что Украине не может ему противостоять, поскольку у неё нет такой "финансовой подушки", как есть у России.