Две сотни человек скончались от коронавируса в США

13 680 человек заразились коронавирусом в США. Заболевание выявлено во всех штатах страны.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число жертв достигло 200 человек. Больше всего заразившихся в столице — Вашингтоне. Здесь коронавирус стал причиной смерти 74 американцев. 34 человека умерли в Нью-Йорке.

На Украине растет число заразившихся. Сейчас известно о 26 подтвержденных случаях заражения.

"Вечером 19 марта, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом", — написала пресс-служба украинского Минздрава в соцсети.

Все, у кого обнаружен коронавирус, а также те, с кем они контактировали, помещены в карантин и находятся под наблюдением врачей.