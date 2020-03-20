13 680 человек заразились коронавирусом в США. Заболевание выявлено во всех штатах страны.
Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число жертв достигло 200 человек. Больше всего заразившихся в столице — Вашингтоне. Здесь коронавирус стал причиной смерти 74 американцев. 34 человека умерли в Нью-Йорке.
На Украине растет число заразившихся. Сейчас известно о 26 подтвержденных случаях заражения.
"Вечером 19 марта, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом", — написала пресс-служба украинского Минздрава в соцсети.
Все, у кого обнаружен коронавирус, а также те, с кем они контактировали, помещены в карантин и находятся под наблюдением врачей.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.