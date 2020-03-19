С Тенерифе и из Чили пытаются вернуть российских туристов

На испанском острове Тенерифе "застряли" российские туристы. Они не могут добраться до материковой части страны, чтобы вернуться на родину.

Этот вопрос сейчас пытается решить посольство в Мадриде.

"Посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании "Аэрофлот" для того, чтобы вывезти россиян на родину", — рассказали в диппредставительстве.

Напомним, что Испания закрыла внешние границы, а авиасообщение с Россией отменено. Туристам, у которых закончились пакетные туры, пришлось выехать из своих отелей. Посольство предоставило им временное жилье.

Аналогичная ситуация сложилась в Чили. В стране из-за коронавируса объявили режим катастрофы. На территории страны остаются около 70 граждан России.

"Порядка 70 российских туристов находятся в Чили. Мы со всеми на связи, у нас есть их контактные данные, информация о местонахождении, об их пути следования", — рассказал пресс-атташе посольства России в Чили Денис Винокуров.

Сейчас вопрос возвращения россиян на родину прорабатывается с местными властями.