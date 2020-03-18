Около 100 тысяч российских туристов остаются за границей

В странах Карибского бассейна, Турции и Юго-Восточной Азии остаются российские туристы. Всего за пределами России сейчас находится около 100 тысяч организованных отдыхающих.

Большинство стран закрыло границы, что мешает россиянам вернуться на Родину. Чтобы решить проблемные вопросы, туристам рекомендуют обратиться в российские посольства.

"В том, что касается европейских и ряда других стран, во многих из них введены жесткие ограничительные меры, связанные с передвижениями по этим странам, а также с ограничением полетных программ из России в них. Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию", — говорится в заявлении Ростуризма.

Из тех стран, которые не ввели ограничений на пребывание иностранцев, туристы возвращаются в рамках купленных туров.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут вылететь с Филиппин и из Марокко. Часть граждан России оказались заложниками ситуации в Черногории.