Помпео: Россия убила дюжину турецких военных в Сирии

США поддерживают Турцию и обвиняют Россию в убийстве турецких военных. Такое мнение высказал Госсекретарь США Майк Помпео.

Текст его выступления на брифинге опубликован на сайте ведомства.

"Мы полагаем, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе военных операций, и мы поддерживаем Турцию, нашего партнёра по НАТО", — считает американский политик.

Он подчеркнул, что Америка будет и дальше поддерживать Турцию, а также делать все возможное для прекращения насилия в Сирии.

Напомним, что 27 февраля боевики начали наступление на сирийскую армию. Российские военные пришли на помощь и помогли отразить удар. В числе боевиков оказались военные из Турции. Погибло более 30 человек.

Пятого марта в Москве прошли переговоры между президентами Турции и России, после чего в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.

Сейчас российские и турецкие военные совершают совместные патрули. На днях их маршрут пришлось сократить из-за провокаций, которые пытались устроить боевики.