США поддерживают Турцию и обвиняют Россию в убийстве турецких военных. Такое мнение высказал Госсекретарь США Майк Помпео.
Текст его выступления на брифинге опубликован на сайте ведомства.
"Мы полагаем, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе военных операций, и мы поддерживаем Турцию, нашего партнёра по НАТО", — считает американский политик.
Он подчеркнул, что Америка будет и дальше поддерживать Турцию, а также делать все возможное для прекращения насилия в Сирии.
Напомним, что 27 февраля боевики начали наступление на сирийскую армию. Российские военные пришли на помощь и помогли отразить удар. В числе боевиков оказались военные из Турции. Погибло более 30 человек.
Пятого марта в Москве прошли переговоры между президентами Турции и России, после чего в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.
Сейчас российские и турецкие военные совершают совместные патрули. На днях их маршрут пришлось сократить из-за провокаций, которые пытались устроить боевики.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.