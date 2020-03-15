Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за опасности распространения коронавируса нового типа. На данный момент министерство здравоохранения Казахстана отчиталось о восьми заболевших.

"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут (05.00 мск) 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут (04.00 мск) 15 апреля 2020 год", - опубликовано пресс-службой президента Казахстана.