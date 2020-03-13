Чрезвычайное положение объявили в Эстонии

Чрезвычайное положение объявлено в Эстонии. Это значит, что закроют школы, вузы, детские сады, музеи, кинотеатры, отменят спортивные мероприятия и концерты.

Решение приняло правительство страны.

"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам объявление чрезвычайного положения, но на чаше весов не только здоровье людей, но и защита их жизней", — сказал премьер Юри Ратас.

13 марта в учебных заведениях пройдет инфодень, на котором ученикам и студентам расскажут условия дистанционного обучения. На границах, в аэропортах и портах введут санитарный контроль.

Чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая. Сейчас в стране выявлено 27 случаев коронавируса.