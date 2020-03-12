Режим чрезвычайной ситуации ввели в грузинском правительстве. Это значит, что все органы правительства переходят на круглосуточный режим работы.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
"Все органы правительства переходят на 24-часовой режим чрезвычайной работы. Особенно это касается министерства здравоохранения, МВД, министерства образования, министерства юстиции, конечно же, МИД и соответствующих ведомств, министерства финансов", — отметил политик.
Такие меры предприняты из-за распространения коронавируса. Сейчас в стране зафиксировано 15 случаев заражения опасным вирусом. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
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