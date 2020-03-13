Эверест закрыли для иностранцев

Туристические визы временно не будет выдавать Непал. Ограничение связано с распространением коронавируса.

Запрет на выдачу новых виз начнет действовать 14 марта и продлится до 30 апреля. Он распространяется также на экспедиции на Эверест — они временно под запретом.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. В МИД Китая не исключили, что коронавирус в страну завезли из США.