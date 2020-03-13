Туристические визы временно не будет выдавать Непал. Ограничение связано с распространением коронавируса.
Запрет на выдачу новых виз начнет действовать 14 марта и продлится до 30 апреля. Он распространяется также на экспедиции на Эверест — они временно под запретом.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. В МИД Китая не исключили, что коронавирус в страну завезли из США.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.