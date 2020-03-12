Публичные мероприятия отменили в Казахстане

Министерская конференция ВТО, которая должна была пройти в Нур-Султане в июне, отменена. Власти страны ввели превентивные меры по защите от коронавируса.

В частности, запрещены все публичные мероприятия.

"ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются", — написал в своем микроблоге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заверил, что поводов для паники со стороны населения нет. Перебоев с поставками первой необходимости и продуктов не будет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в прошлом году эмиграция в Казахстане выросла на 8%. В 2019 году страну покинули 45,2 тысячи человек. Подавляющее большинство — граждане трудоспособного возраста.