Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?

Мир » Бывший СССР

По данным мониторингового ресурса Ranking. kz, опубликованным сегодня, 12 марта, за 2019 год эмиграция в Казахстане увеличилась на 8%, по сравнению с 2018.

В прошлом году из Казахстана уехали насовсем 45,2 тысячи человек:

  • 31,5 тысячи- граждане трудоспособного возраста,
  • 2,1 тысячи- пенсионеры,
  • 11,7 тысячи- дети и подростки.

Хуже обстоят дела с въездом в страну. Как следует из опубликованного отчета,

  • в 2019-ом на ПМЖ в Казахстан приехали 12,26 тысячи человек,
  • из них только 9,5 тысяч — люди трудоспособного возраста.

Откуда чаще уезжают

В основном, отмечает Ranking. kz, Казахстан покидают

  • жители северной части страны,
  • Карагандинской области.
  • Алма-Аты.

Эксперты связывают это с тем, что "на указанных территориях в основном проживает русскоязычное население".

К слову, эмигрируют граждане республики в основном в Россию.

  • В 2019 году поток составил примерно 39,8 тысячи человек.

А вот мигранты чаще выбирают для жизни юг Казахстана.

Темы мигранты казахстан эмиграция
Новости Все >
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?
НБА остановила чемпионат после заражения баскетболиста коронавирусом
Осторожно: в Москве замечено нашествие енотов
Горячую линию по коронавирусу запустили в Томской области
В Нидерландах число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
Власти Швеции ограничат свободу собраний из-за коронавируса
"Мы закрываемся от Европы": Трамп выступил с обращением к народу США
Семья из пяти человек погибла при пожаре в Иркутской области
Я спрошу у "Яндекса": что больше всего интересует россиян
Последние материалы
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?
НБА остановила чемпионат после заражения баскетболиста коронавирусом
Осторожно: в Москве замечено нашествие енотов
Горячую линию по коронавирусу запустили в Томской области
В Нидерландах число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
Власти Швеции ограничат свободу собраний из-за коронавируса
"Мы закрываемся от Европы": Трамп выступил с обращением к народу США
Семья из пяти человек погибла при пожаре в Иркутской области
Я спрошу у "Яндекса": что больше всего интересует россиян
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов Василий Амирджанов Конрад Ренкас Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую? Конрад Ренкас
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Глава МИД Польши выступил за восстановление диалога с Россией
Почему народы СССР готовы к объединению?
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ