Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?

По данным мониторингового ресурса Ranking. kz, опубликованным сегодня, 12 марта, за 2019 год эмиграция в Казахстане увеличилась на 8%, по сравнению с 2018.

В прошлом году из Казахстана уехали насовсем 45,2 тысячи человек:

31,5 тысячи- граждане трудоспособного возраста,

2,1 тысячи- пенсионеры,

11,7 тысячи- дети и подростки.

Хуже обстоят дела с въездом в страну. Как следует из опубликованного отчета,

в 2019-ом на ПМЖ в Казахстан приехали 12,26 тысячи человек,

из них только 9,5 тысяч — люди трудоспособного возраста.

Откуда чаще уезжают

В основном, отмечает Ranking. kz, Казахстан покидают

жители северной части страны,

Карагандинской области.

Алма-Аты.

Эксперты связывают это с тем, что "на указанных территориях в основном проживает русскоязычное население".

К слову, эмигрируют граждане республики в основном в Россию.

В 2019 году поток составил примерно 39,8 тысячи человек.

А вот мигранты чаще выбирают для жизни юг Казахстана.