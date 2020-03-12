По данным мониторингового ресурса Ranking. kz, опубликованным сегодня, 12 марта, за 2019 год эмиграция в Казахстане увеличилась на 8%, по сравнению с 2018.
В прошлом году из Казахстана уехали насовсем 45,2 тысячи человек:
Хуже обстоят дела с въездом в страну. Как следует из опубликованного отчета,
В основном, отмечает Ranking. kz, Казахстан покидают
Эксперты связывают это с тем, что "на указанных территориях в основном проживает русскоязычное население".
К слову, эмигрируют граждане республики в основном в Россию.
А вот мигранты чаще выбирают для жизни юг Казахстана.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.