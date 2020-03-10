Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл при встрече

Около двух недель назад принц Гарри вернулся в Великобританию. Его супруга Меган Маркл присоединилась к нему чуть позже. 9 марта состоялась торжественная служба в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовала Меган Макрл и Кейт Миддлтон.

При встрече Уильям и Кейт сухо и сдержано поприветствовали принца Гарри и Меган. Гарри и Уильям даже не пожали друг другу руку. Миддлтон вовсе сделала вид, что не увидела Меган Маркл.