Важную высоту на трассе Дамаск – Алеппо начали разминировать

Высоту Эс-Салатор начали разминировать. Работы ведут военные сирийской армии.

Точка находится на трассе Дамаск — Алеппо. Долгое время ее занимали боевики. С этой высоты удобно вести обстрел противника. После того, как правительственные силы оттеснили из этого района террористов, точка стала свободна и будет использована армией Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на переговорах 5 марта Владимир Путин и Реджеп Эрдоган смогли договориться по ситуации в Идлибе. По итогам встречи был введен режим прекращения огня, создан коридор безопасности на трассе М-4, с 15 марта начнется совместное патрулирование этой трассы.