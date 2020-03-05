Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе

5 марта в Кремле состоялась встреча президентов России и Турции, на которой обсуждалась проблема обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Итогом шестичасовых переговоров стало подписание совместного документа, базовые положения которого:

прекращение с 00:00 часов 6 марта всех боевых действий по линии соприкосновения,

создание Россией и Турцией коридора безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии;

с 15 марта военные двух стран начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4,

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На совместной пресс-конференции по окончании переговоров Владимир Путин особо подчеркнул, что надеется на то, что

"достигнутые договорённости станут хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и разрастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской республике между всеми конфликтующими сторонами".

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который принимал участие во встрече, оба президента — и Путин, и Эрдоган — "согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет".