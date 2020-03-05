5 марта в Кремле состоялась встреча президентов России и Турции, на которой обсуждалась проблема обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Итогом шестичасовых переговоров стало подписание совместного документа, базовые положения которого:
На совместной пресс-конференции по окончании переговоров Владимир Путин особо подчеркнул, что надеется на то, что
"достигнутые договорённости станут хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и разрастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской республике между всеми конфликтующими сторонами".
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который принимал участие во встрече, оба президента — и Путин, и Эрдоган — "согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет".
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".