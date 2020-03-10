В Британии ищут желающих за деньги заразиться коронавирусом

Для испытания на людях вакцин от коронавируса, убившего четыре тысячи человек по всему миру, в Великобритании ищут добровольцев.

Как говорится в объявлении, сделанном компанией Hvivo, сотрудникам лаборатории принадлежащего ей инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле, нужны 24 волонтера, которые за $4500 согласились бы быть зараженными коронавирусом.

Дополнительно указано, что штаммы, которые предполагается вводить добровольцам вызывают симптомы, схожие с COVID-2019, но при этом они менее "серьезные".

"Вакцина, которая может бороться с этими штаммами, сможет и остановить коронавирус, что положит конец глобальной панике", — пишут исследователи.

Напомним, что сегодня ВОЗ распространила заявление, в котором говорится о вероятности возникновения в мире пандемии коронавирусной инфекции.

Впрочем, эксперты считают, пишет сегодня Daily Mail, что даже если добровольцы найдутся, планы Hvivo по испытанию на них вакцины еще нужно будет согласовать с Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.