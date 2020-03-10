Темпы роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в разных странах мира говорят о том, что существует реальная угроза пандемии.
С таким предостережением выступил Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.
По его словам, коронавирус
Эксперт ВОЗ подчеркивает, что пандемия коронавируса может стать первой в истории, которую можно будет контролировать.
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