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Гендиректор ВОЗ: в мире есть угроза пандемии коронавируса

Мир

Темпы роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в разных странах мира говорят о том, что существует реальная угроза пандемии.

С таким предостережением выступил Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, коронавирус

  • обнаружен уже в 104 странах,
  • им заражены более 110 тысяч человек (из них 81 тысяча — в материковом Китае),
  • погибли от него более 4 тысяч человек.

Эксперт ВОЗ подчеркивает, что пандемия коронавируса может стать первой в истории, которую можно будет контролировать.

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воз пандемия коронавирус
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