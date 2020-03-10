Гендиректор ВОЗ: в мире есть угроза пандемии коронавируса

Темпы роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в разных странах мира говорят о том, что существует реальная угроза пандемии.

С таким предостережением выступил Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, коронавирус

обнаружен уже в 104 странах,

им заражены более 110 тысяч человек (из них 81 тысяча — в материковом Китае),

погибли от него более 4 тысяч человек.

Эксперт ВОЗ подчеркивает, что пандемия коронавируса может стать первой в истории, которую можно будет контролировать.

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