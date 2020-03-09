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Суд по делу о крушении MH17 продлится до конца 2021 года

Мир

Дело о крушении самолета рейса MH17 будут рассматривать в судах как минимум до конца следующего года. Сегодня состоялось первое заседание.

Напомним, малазийский Boeing рейса MH17 разбился на территории Донбасса в 2014 году. Лайнер совершал перелет по маршруту "Амстердам — Куала-Лумпур". Погибли 298 человек. Сейчас их права в суде отстаивают родственники.

"На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 — обратиться к суду письменно, 84 — обратиться за денежными компенсациями", — рассказал председательствующий судья в Окружном суде Гааги Хендрик Стейнхёйс.

Родственники остальных погибших в авиакатастрофе еще не определились со своей позицией.

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