Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные

9 марта в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Украиной 17 июля 2014 года.

Малайзийский боинг. Кто сбил? (ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ)

Почти две трети жертв того рейса были голландцами, поэтому Нидерланды играли ведущую роль в расследовании. Судебное разбирательство также будет проходить в правовой системе Нидерландов — в Судебном комплексе Схипхол к югу от Амстердама и по соседству с взлетно-посадочной полосой, откуда MH17 взлетел в 2014 году в свой последний рейс. Первый этап судебного разбирательства продлится две недели, будет вестись трансляция онлайн.

Совместная следственная группа (ССГ, Нидерланды, Австралия, Украина) пришла к выводу, что пусковая установка "Бук", с которой был поражен самолет, принадлежала российскому подразделению, дислоцированному около Курска, и она была переправлена ​​через границу на Украину при помощи подозреваемых. Прокуроры планируют убедить суд, по крайней мере, в трех ключевых вещах:

что самолет был определенно сбит;

что он был сбит российской ракетой;

что четверо подозреваемых сыграли непосредственную роль в получении оружия с намерением использовать его, чтобы сбить самолет.

Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко (сейчас, вероятно, находится в России).

49-летний Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, во время описываемых событий занимал пост бывшего министра обороны ДНР.

57-летний Дубинский — бывший офицер российской военной разведки, служил начальником военной разведки ДНР.

53-летний Пулатов — бывший офицер спецназа России, занимавший должность заместителя Дубинского.

48-летний Харченко, также известный как "Крот", был командиром ополчения ДНР.

Подозреваемые не будут присутствовать на суде, так как Россия не выдает своих граждан, только один из них, Пулатов, нанял адвокатов. Возможно, именно через них Россия представит свои материалы по делу.

Согласно международному праву, подозреваемые обвиняются в том, что они являются "соучастниками", то есть что они не физически нажимали кнопку "пуск", а их преднамеренные действия позволили сбить MH17. В случае признания их вины тюремный срок может быть от 30 лет до пожизненного, а также штраф до 87 000 евро (95 000 долларов США).

По мнению МИД РФ, обвинения "голословны" и направлены на дискредитацию России в глазах международной общественности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела.

Москва обращалась к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых по делу MH17 рассматривал российский суд. Однако она была отклонена.

Перед судом произошла утечка документов голландской разведки. В них указывается, что в день крушения лайнер находился вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией "Буков".

Авиационный технический эксперт Юрий Антипов полагает, что "Боинг" был взорван посредством радиосигнала, а точнее — тремя взрывными устройствами на борту лайнера. Он ссылается на свидетеля из Петропавловки, который говорит, что в небе было три взрыва — два подряд и через паузу — третий. Очередность совпадает с всплесками радиосигнала на записи переговоров пилотов штурмовика, который первым отреагировал на взрыв. На своей странице в Facebook эксперт выложил все соответствующие материалы.

Москва предлагала ССГ соучастие в расследовании, но получила отказ.

Как сообщала "Правда.Ру", юрист, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik предположила, что в связи с отклонением запроса РФ можно ожидать "просто политизированного судилища".

"Если бы разбирательство проходило в России, то можно было бы вызвать в суд тех людей, которых обвиняют Нидерланды, услышать их показания и мобилизовать в том числе российскую следственную процедуру для того, чтобы либо доказать, либо опровергнуть все то, в чем их обвиняют. В противном случае понятно, что будет просто политизированное судилище, при этом там не будет тех людей, которых обвиняют. А самое главное — у них не будет шанса оправдаться. Поэтому считаю, что не лучший выбор сделали голландские прокуроры", — заключила Кира Сазонова.

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