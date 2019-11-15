MH17: России вменят ответственность за действия "сепаратистов"

Чем грозят России опубликованные записи телефонных разговоров по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом, рассказал юрист Алексей Исполинов.

Ни слова о "Боинге" и "Буке"

Международная следственная группа (JIT) по делу о крушении пассажирского самолета "Боинг", сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, опубликовала в четверг записи якобы телефонных разговоров между лидерами ДНР и российскими чиновниками. Документ опубликован на сайте полиции Нидерландов, называется "обращением", его цель — поиск новых свидетелей для изучения "степени российского влияния на сепаратистов".

Сами следователи уже сделали вывод о том, что оно было очень сильным и распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР").

В июле 2014 года руководство ДНР, пишут следователи в своих выводах, практически ежедневно созванивалось с представителями России. В числе этих лидеров были Александр Бородай — "самопровозглашенный премьер-министр", и "обвиняемый Игорь Гиркин — самопровозглашенный министр обороны". Они общались с главой Крыма Сергеем Аксёновым и куратором ЛДНР в Москве — Владислвом Сурковым — "высокопоставленным чиновником российского правительства".

Так, Александр Бородай 3 июля 2014 года якобы сказал собеседнику: "Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня — нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства — Российской Федерации. Вот, собственно, и все". В другом разговоре в начале июля 2014 года Бородай сообщает ополченцу, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу"

Сурков в свою очередь обещает Бородаю, что будет подкрепление из России:"Там некто Антюфеев к тебе будет выдвигаться. Я тебе про него говорил. А в субботу они выдвигаются туда на юг уже, ну чтобы быть в боеготовности". Далее приводятся стенограммы разговора Бородая с неким Владимиром Ивановичем, который обещает помощь "вертолетами" "в районе Марьинки".

Владимира Ивановича называют "большим начальником", "прилетевшим из Москвы", "человеком Бортникова". Следователи спрашивают потенциальных информаторов: кто такой упомянутый Владимир Иванович? Какова была его роль в вооруженном конфликте на востоке Украины летом 2014 года? Играли ли Сурков, Аксёнов, Шойгу и Бортников роль в планировании и проведении военных действий на востоке Украины летом 2014 года? Были ли задействованы эти лица в развертывании ЗРК "БУК" 17 июля 2014 года?

То есть, в опубликованных записях, которые еще надо проверять на подлинность, речь не идет непосредственно ни о зенитно-ракетном комплексе "БУК", ни о крушении "Боинга". Они призваны свидетельствовать о тесных контактах между руководством ДНР и руководством России в 2014 году, и следствие, если повезет, хотело бы иметь конкретный компромат на названных управленцев.

Что хотят вменить России по делу о MH17?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент Алексей Исполинов, в международном праве есть понятие "вменение", когда государству вменяется ответственность за действия вооруженных групп, действующих на территории другого государства. По словам эксперта, в свое время была сделана "удачная попытка" привлечь к ответственности по международному праву США за их помощь "контрас" в Никарагуа.

Другой пример — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вменяет Армении ответственность за все действия властей Карабаха, продолжил юрист. ЕСПЧ также считает, что Приднестровье не может существовать без помощи России, то есть, за действие всех властей Приднестровья Россия, с точки зрения Европейского суда, несет ответственность.

В данном случае, пояснил Алексей Исполинов "речь идет о некой попытке привязать Россию к действиям сепаратистов и показать, что она ответственна за их действия". Суд, который начнется в Гааге 9 марта, создан для наказания конкретных физических лиц — кто отдал приказ, кто сбивал. А данное обвинение может быть использовано для межгосударственной жалобы в тот же самый ЕСПЧ. И в данном случае кто-то просчитывает на несколько ходов вперед, уточнил юрист.

США не выполнили решение суда по делу "контрас"

Заметим, что в 1986 году Международный ООН обвинил США в том, что они нарушили международно-правовые обязательства не вмешиваться в дела другого государства, не применять силу в его отношении и не посягать на его суверенитет. Своей поддержкой так называемых никарагуанских "контрас" — оппозиции в Никарагуа, они привели ее к власти. Суд признал не просто наличие вины, но даже присудил компенсацию никарагуанской стороне. Но американцы не стали нервничать, они подождали какое-то время, и к власти в Никарагуа в результате переворота вновь пришло проамериканское правительство, которое не стало ничего требовать. Однако, заведомо, решение суда было неисполнимо, потому что США, будучи членом Совета Безопасности, обладают правом вето. И резолюцию ООН, которая должна была обязать их выплатить компенсацию, они заблокировали.

Реакция Москвы на публикацию JIT

В Москве поставили под сомнение подлинность разговоров. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве заявила, что мир наводнен"фальшивыми новостями". В результате жизненно важно проверить подлинность таких записей, — добавила она. Заметим, что в 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".

Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. На скамье подсудимых должны оказаться россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Суд пройдет, по всей вероятности, без участия обвиняемых.

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