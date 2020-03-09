Румыния закрыла авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Правительство Румынии закрыло авиасообщение с Италией из-за распространения эпидемии коронавируса. Рейсы из одной страны в другую будут закрыты с 9 по 23 марта.

"Утверждено решение об отмене полетов, осуществляемых экономическими операторами в Италию, а также из Италии в Румынию для всех аэропортов страны начиная с 9 марта 12.00 (13.00 мск) до 23 марта", — заявил министр внутренних дел Румынии Марчел Вела.

В Румынии были зафиксированы 15 случаев заражения вирусом. Все люди прилетели из Италии.