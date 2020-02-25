Италия не справляется с коронавирусом

В Италии за последние 48 часов число случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось в геометрической прогрессии, по меньшей мере семь человек умерли, в городах Ломбардии жители сметают с полок магазинов продукты.

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В Италии два очага инфицирования коронавирусом

Несмотря на введение жесткого карантина, число доказанных случаев заражения возросло до более чем 220, заявил во вторник вечером в Риме глава Службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Более 25 человек находятся в отделении интенсивной терапии. В вечер с воскресенья на понедельник было зарегистрировано около 150 случаев инфицирования.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник по телевидению RAI рассказал о ситуации в стране.

"У нас есть две вспышки, и одна из них — это больница, которая не следовала установленным процедурам", — сказал он. "Мы пытаемся погасить эти два четко определенных очага драконовскими действиями", - добавил он.

Конте не назвал эти два очага, но пресса указывает на больницу в городе Кодоньо (население 14 тысяч жителей) в провинции Лоди в Ломбардии. Именно там зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции.

Пообедал с другом, приехавшим из Китая

38-летний мужчина пообедал с другом, который вернулся из Китая, горожанин дважды обращался в скорую помощь после того, как у него поднялась температура, после второго обследования присутствие патогена подтвердилось.

Инфицированными оказались несколько человек из медицинского персонала и пациенты больницы. Член Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риккарди заметил, что "когда врачи заражаются, это означает, что надлежащие процедуры не были реализованы", это "катастрофично", так как сам вирус очень заразен.

Повстанцы из "красных зон" коронавируса

В настоящее время скорая помощь в Кодоньо не оказывается, город был признан одной из так называемых "красных зон", которые изолированы от мира. В этих "зонах" проживают около 50 000 человек. Тем не менее La Repubblica пишет во вторник о "повстанцах", которые убегают из санитарного кордона Кодоньо.

"Мы брошены на произвол судьбы. Недостаточно приговорить 50 000 человек к изоляции, вам нужно помочь им. Мы должны как-то выжить. Власти говорят по телевизору, что все хорошо, но ситуация драматическая", — цитирует газета одного из жителей.

В репортаже из города рассказывается о том, как жители тайно покидают его проселочными дорогами, избегая контроля со стороны армии и полиции, и отправляются за покупками в соседние города, потому что в Кодоньо нет продуктов, защитных масок и лекарств. Молочные и консервированные продукты были сметены с полок магазинов в первую очередь.

Ситуация в местной больнице описана как "очень сложная", потому что некоторые сотрудники больны, а другие проходят карантин. Существует нехватка врачей и медсестер, в то время как зараженные находятся рядом с другими пациентами, сообщает La Repubblica.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, в год в России умирают от осложнений, вызванных респираторными инфекциями, 40 тысяч человек, любой грипп — это триггерный механизм для обострения хронических заболеваний и, соответственно, смерти.

Также в России каждый год закрываются школы, детские сады на карантин по гриппу, "никто же никуда не бегает, ни соли, ни спичек не закупает".

"В Италии карантинные мероприятия, видимо, не каждый год происходят, возможно, даже впервые, так как там другая погода — более спокойная, поэтому такая реакция", — сказал эксперт.

По словам Павла Воробьева, коронавирус вызывает как минимум 10% от всех ежегодных респираторных инфекций. В новом "есть какие-то изменения, которые непонятны", они чаще дают тяжелые состояния, чем обычный вирус, но только у части людей, у большинства болезнь протекает так же легко, как и при обычном коронавирусе.

"ВОЗ в очередной раз объявляет, что это может быть пандемией, нужно, чтобы все соблюдали карантинные мероприятия, и все начинают соблюдать карантинные мероприятия. Это все идиотические приказы. Но, к сожалению, от них избавиться нельзя. Потому что никто заранее не может сказать, чем дело кончится. Но когда карантин проходит, все начинают говорить, что "это же был маразм". Поэтому для людей — это одно, а для служб санитарного надзора — это другое. Они просто отрабатывают то, что должны отрабатывать", — сказал Павел Воробьев.

В Европе пока совещаются

Италия является страной с наибольшим количеством случаев заболевания в Европе. Второй пострадавший регион — Венето (провинция Падуя). Все крупные мероприятия, в том числе спортивные, карнавал, были отменены. Итальянское правительство во вторник собирает совещание с соседними странами — Германией, Словенией, Францией, Швейцарией и Австрией.

Италия заблокировала свои аэропорты для прямых рейсов в Китай до дальнейшего уведомления, все пассажиры проверяются на наличие температуры. Австрия на короткое время остановила железнодорожное сообщение с Италией, потому что у двух немецких пассажиров заметили жар и кашель. Германия пока превентивных мер не вводит. В Брюсселе успокаивают тем, что ВОЗ пока не объявила пандемию.

Ситуация с коронавирусом в мире остается напряженной

Помимо Италии число людей, зараженных новым коронавирусом, снова резко возросло в Южной Корее. Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что за ночь с понедельника на вторник было добавлено 60 новых случаев. На сегодняшний день в стране выявлено 893 инфицированных, восемь умерших.

Тем временем на борту пострадавшего от коронавируса круизного лайнера Diamond Princess в Японии умер еще один пассажир. Это четвертая смерть среди пассажиров корабля. В общей сложности более 690 пассажиров и членов экипажа были заражены вирусом. Первоначально на корабле было около 3700 человек.

Власти ряда стран решили временно прекратить сообщение с Ираном (Турция, Армения), чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. В Иране заражение коронавирусом зафиксировано у более чем сорока человек. Восемь человек скончались. Это самый высокий показатель за пределами Китая.

Ситуация в Китае остается напряженной. Власти заявили, что погиб еще 71 человек. Таким образом, общее число жертв в Китае возросло во вторник до 2663. Число обнаруженных инфекций возросло с 508 до 77658. За исключением трех смертельных случаев и девяти заражений, все новые случаи были зарегистрированы в особенно сильно пострадавшей провинции Хубэй, где вирус первоначально был диагностирован в мегаполисе Ухань.

В общей сложности от заболевания, вызываемого COVID-19, в мире скончались более 2400 человек.

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