Более 100 человек заразились коронавирусом в Австрии

Количество инфицированных новым типом коронавируса в Австрии всего за сутки увеличилось с 74 до 104 человек. Об этом сообщили в Министерстве социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей страны.

Австрийский врачи успели проверить более 4,5 тысяч граждан на наличие опасного недуга. В карантин были помещены около 300 австрийцев с подозрением на коронавирус. Пока в стране не зафиксированы смерти от болезни.