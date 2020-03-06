Пенсионер в Нидерландах скончался от коронавируса

Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Нидерландах. Жертвой опасного заболевания стал 86-летний мужчина.

Как сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды страны, пенсионер находился в карантине в больнице Роттердама. Всего в стране инфицировано 82 человека.

Коронавирус добрался до Ватикана. В стране подтвержден первый случай заболевания.

"Сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне", — сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В Сербии также выявлен первый заболевший. Пациент — 43-летний мужчина. Как заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, предпринимаются все необходимые меры безопасности.