Русский язык стал единственным официальным в ДНР

В Донецкой народной республике будут говорить только на русском языке. Он признан единственным государственным языком.

Такое решение принял сегодня парламент самопровозглашенной республики. Инициатором выступил глава ДНР Денис Пушилин. Депутаты Народного совета единогласно поддержали предложение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что уже осенью текущего года на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей могут пройти выборы.