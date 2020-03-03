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Источник Правда.Ру

20 британских консерваторов отстранены от работы за исламофобию

Мир

Пока вся Европа замерла в тревожном ожидании очередной волны беженцев из Сирии, в Британии власти с подачи пропагандистской исследовательской группы Hope Not Hate начали "чистку рядов".

Как пишет сегодня The Times, поводом для принятия ряда кадровых решений в правительстве страны стал "тревожно высокий уровень антимусульманских настроений ложные представления о мусульманах" в правящей партии Великобритании.

Кстати, покончить с исламофобией обещал нынешний премьер-министр страны Борис Джонсон еще во время предвыборной компании в 2019 году. Видимо, настало время обещание выполнять.

Исламофобские высказывания — пропуск "на выход"

Правящая Консервативная партия Великобритании в воскресенье приостановила работу в правительстве почти двух десятков своих членов, пятеро из которых — действующие советники премьера Джонсона — из-за того, что они ранее размещали исламофобские комментарии в интернете. Например,

  • один уволенный чиновник (имя не называется) написал как-то про мигрантов, что "мусульмане не заслуживают прав человека, поскольку, приехав в Европу показывают животное поведение".
  • еще один после того, как стало известно о новой волне мигрантов, которая вот-вот хлынет через открытые Турцией двери, предупредил об "опасной для страны мусульманской повестке дня для мирового господства во имя Аллаха".

Твердая установка: чиновник должен быть лоялен к мигрантам

"Почти две трети членов правящей партии Великобритании заявили, что они считают ислам "в целом угрозой для западной цивилизации", и почти половина считает, что в Британии уже есть районы, недоступные для немусульман", — говорится в отчетном документе, составленном Hope Not Hate по итогам опроса членов Консервативной партии (цитата The Times).

Отвечая на доклад, представитель Консервативной партии сказал:

"Все те, кто был признан членами партии, были немедленно приостановлены до проведения расследования. Быстрые действия, которые мы предпринимаем в отношении не только антимусульманской дискриминации, но и дискриминации любого рода, свидетельствуют о серьезности, с которой мы относимся к таким вопросам."

Темы консерваторы борис джонсон великобритания борьба с исламофобией
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