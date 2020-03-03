Пока вся Европа замерла в тревожном ожидании очередной волны беженцев из Сирии, в Британии власти с подачи пропагандистской исследовательской группы Hope Not Hate начали "чистку рядов".
Как пишет сегодня The Times, поводом для принятия ряда кадровых решений в правительстве страны стал "тревожно высокий уровень антимусульманских настроений ложные представления о мусульманах" в правящей партии Великобритании.
Кстати, покончить с исламофобией обещал нынешний премьер-министр страны Борис Джонсон еще во время предвыборной компании в 2019 году. Видимо, настало время обещание выполнять.
Правящая Консервативная партия Великобритании в воскресенье приостановила работу в правительстве почти двух десятков своих членов, пятеро из которых — действующие советники премьера Джонсона — из-за того, что они ранее размещали исламофобские комментарии в интернете. Например,
"Почти две трети членов правящей партии Великобритании заявили, что они считают ислам "в целом угрозой для западной цивилизации", и почти половина считает, что в Британии уже есть районы, недоступные для немусульман", — говорится в отчетном документе, составленном Hope Not Hate по итогам опроса членов Консервативной партии (цитата The Times).
Отвечая на доклад, представитель Консервативной партии сказал:
"Все те, кто был признан членами партии, были немедленно приостановлены до проведения расследования. Быстрые действия, которые мы предпринимаем в отношении не только антимусульманской дискриминации, но и дискриминации любого рода, свидетельствуют о серьезности, с которой мы относимся к таким вопросам."
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.