На Житомирском бронетанковом заводе обнаружили хищения

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыла преступную группу, состоящую из работников предприятия "Житомирский бронетанковый завод", который входит в структуру "Укроборонпрома".

Махинации чиновники проворачивали при закупке запчастей для техники плохого качества, сообщает пресс-служба СБУ. Это привело к завышению стоимости закупок на 750 тысяч гривен. В перерасчете на российские рубли это примерно два миллиона.

"Весной прошлого года прошел тендер по закупке запчастей, в котором победила коммерческая структура из Киевского региона. Проверка показала, что в торгах участвовало лишь два претендента, один из которых оказался фиктивным. В результате стоимость деталей оказалась завышенной в 2,7-5 раз", — сообщает контрразведка Украины.

Запутанная география производства

Проверка установила, что сертифицирование продукции должно было осуществляться по критериям США. Однако компания, которая проводила процедуру сертификации, зарегистрирована в России, а запчасти изготавливались в Восточной Азии.

Использование деталей сомнительного качества на бронетехнике могло привести к ее преждевременному выходу из строя.

Ранее "Правда.Ру" цитировала украинского эксперта, который признал, что производить технику сложнее, чем "лепить вареники".